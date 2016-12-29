在下着雪的环境下光着膀子吹冷风，想想都觉得冷ㄟ(▔，▔)ㄏ（打个比方虽然一般人不会酱紫做啦→_→）but，要是这时候你的下半身是在热腾腾...
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几乎每个孩子都喜欢过肉乎乎的小黄鸡，尖尖的小嘴，圆碌碌的小眼，实在是又呆又萌。不过，小黄鸡并不好养，捧回家做宠物也是挺麻烦的，倒...
宝宝处于1到1.5岁的阶段，大多数都可以独立行走了，这是可以有意识地对宝宝进行爬楼梯训练，来锻炼它们的腿部肌肉，为以后的跑跳打下基础...
作为国内一线情感节目主持人的王芳，担任着《金牌律师团》、《大王小王》等节目的金牌主持。她独特幽默的主持风格、稳健的台风、机敏的反...
演员童蕾拥有着美丽的外表，豁达的心境，一家三口的幸福生活时常让人羡慕不已。她是观众心中的好演员，丈夫心中的好妻子，更是孩子眼里的...
美丽的秋景更是因为短暂才更珍贵。所以赶快出发吧！一年好景君须记，最...
秋季正是登高赏景的好时节，还在泰山华山各大网红山川人挤人吗?不妨试...
天气渐渐转凉，天干物燥，我们的身体也变得“脆弱”起来，稍不留神就会...
相信每位爸爸妈妈在做饭的时候会有一些私人的习惯，但是这些习惯好不好...
相信各位爸爸妈妈多多少少都会听过“双蛋黄是用激素催出来的，少年儿童...
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室外温度攀升，最适合躲在清凉的影院看一场视觉盛宴啦！正好近期动画电...
秋冬季节，北方的雾霾肆虐，加上各地开始供暖，晴空万里照的美好风光将...
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小雪节气之后，全国普遍降温。北方大部分还未小雪的地方纷纷迎来初雪了...
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